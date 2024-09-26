рф обстріляла житловий квартал Часового Яру: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житловий квартал Часового Яру. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, поранено 33-річну жінку та двох чоловіків 26 і 65 років. Розпочато розслідування воєнного злочину.
Російські війська сьогодні, 26 вересня, обстріляли житловий квартал Часового Яру Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на прокуратуру регіону.
26 вересня 2024 року зс рф, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли м. Часів Яр. Вкотре під прицілом окупантів опинився квартал з житловою забудовою. Внаслідок атаки по приватному сектору за місцем мешкання дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям, містянин 48 років
Крім того, постраждали троє людей – 33-річна жінка і двоє чоловіків 26 й 65 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і акубаротравму.
На момент удару всі потерпілі перебували на території одного з домоволодінь.
Четверо загиблих та 19 поранених - наслідки російських обстрілів Донеччини за добу26.09.24, 10:39 • 18435 переглядiв