рф обстреляла жилой квартал Часового Яра: есть погибший и раненый

Российские войска сегодня, 26 сентября, обстреляли жилой квартал Часового Яра Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб человек, еще три человека получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру региона.

26 сентября 2024 года ВС РФ, вероятно, из ствольной артиллерии обстреляли г. Часов Яр. В очередной раз под прицелом оккупантов оказался квартал с жилой застройкой. В результате атаки по частному сектору по месту жительства получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, горожанин 48 лет - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, пострадали три человека - 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и акубаротравма.

На момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домовладений.

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