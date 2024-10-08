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Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 03:07  •  3868 просмотра

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Захватчики вошли в Торецк, где ведутся интенсивные бои за каждый дом. Украинские военные контратакуют, пытаясь восстановить контроль над утраченными позициями на восточной окраине города.

Вражеские войска смогли проникнуть в город Торецк, где ситуация является крайне сложной. Об этом сообщила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По ее словам, ожесточенные бои продолжаются за контроль над каждым домом и подъездом. На Торецком направлении происходят интенсивные бои, поэтому борьба за город становится все более напряженной.

По состоянию на сегодня, трудно оценить, какую часть Торецка контролирует противник, поскольку украинские силы обороны активно контратакуют, пытаясь вернуть утраченные позиции. Оккупанты продвинулись на восточную окраину города, в частности по улице Центральной, двигаясь в сторону шахты Центральная. Ситуация в регионе постоянно меняется, с чередованием атак и контратак, ведь украинские военные пытаются восстановить контроль над территорией и не допустить дальнейшего продвижения врага.

В Торецке один из вражеских снарядов попал в дом: есть погибшие26 сентября 2024, 13:13 • 14090 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
luganskaya-oblastЛуганская область
toretskТорецк