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Армия рф продолжает создавать условия для наступления на Покровск, попытается захватить Селидово в ближайшие недели - британская разведка

Армия рф продолжает создавать условия для наступления на Покровск, попытается захватить Селидово в ближайшие недели - британская разведка

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 14:29  •  4782 просмотра

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Армия рф сосредотачивает усилия в Авдеевско-Покровском секторе, создавая условия для наступления. По данным британской разведки, россияне попытаются захватить Селидово в ближайшие недели и продвигаются к центру Торецка.

Авдеевско-Покровский сектор на востоке Украины, вероятно, остается основным местом сосредоточения российских усилий, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании. По данным британской разведки, россияне создают условия для наступления на Покровск, а также, вероятно, попытаются захватить Селидово в ближайшие недели, сообщает УНН.

Детали

В секторе Авдеевка-Покровск на востоке Украины, вероятно, продолжаются основные усилия россии, и за последнюю неделю там был отмечен высокий уровень российских операций. Вполне вероятно, что россия продолжает создавать условия для наступления на Покровск. российские войска частично окружили город Селидово и, скорее всего, попытаются захватить его в ближайшие недели

- говорится в отчете британской разведки.

По данным британской разведки, армия рф продвинулась к центру города Торецк. Однако, как отмечается, продвижение идет медленно, и российские позиции в городе уязвимы перед украинскими контратаками.

После захвата Вуледара в начале октября 2 российские войска добились лишь незначительных успехов за пределами города, который расположен на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого.

В Запорожье есть некоторые признаки попытки активизации российских наступательных операций в восточной части сектора: по сообщениям, российские войска взяли село Каменское, расположенное на главной дороге Запорожье-Мелитополь. Этот район остается относительно неподвижным уже более года, но пока неясно, смогут ли российские войска продолжать наступательные операции в этом районе, считают в британской разведке. 

Дополнение 

По состоянию на 16 часов с начала суток, 11 октября, на Покровском направлении 13 раз начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбито 12 атак.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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