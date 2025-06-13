Схема бойових надбавок на мільйони: ДБР повідомило нові підозри у справі 110-ї бригади

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили нові підозри у справі щодо масштабних зловживань у 110-й окремій механізованій бригаді.

Сума збитків, завданих державі, перевищує 5 мільйонів гривень, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань України.

Деталі

Як встановили слідчі, у бригаді протягом тривалого часу незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували службових обов’язків.

У грудні 2024 року повідомлено про підозру заступнику командира бригади, який створив злочинну схему поборів з військовослужбовців - зазначили у ДБР.

У січні 2025 року правоохоронці затримали ще одного фігуранта – командира групи матеріального забезпечення. У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що в межах схеми діяло злочинне об’єднання з семи військовослужбовців.

До протиправної діяльності залучали й солдатів — серед них троє водіїв та працівник ремонтної майстерні. Вони місяцями не з’являлися на службу, але регулярно передавали частину отриманих коштів керівництву - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що за вказівкою заступника командира їхні прізвища вносили до списків відряджених у район бойових дій.

Завдяки цьому чотири солдати щомісяця отримували надбавки, а загальна сума незаконних виплат перевищила 5 мільйонів 300 тисяч гривень - уточнили в Бюро.

Слідство встановило також імовірну причетність ще близько 50 військовослужбовців, які могли отримувати гроші за фіктивну участь у бойових діях. За цими фактами тривають окремі провадження.

Для компенсації шкоди державі передано до АРМА майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у організатора схеми. Також заарештовано його рухоме і нерухоме майно - повідомили у відомстві.

Підозри та статті

Заступнику командира бригади наразі оголошено нову підозру одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 255 – створення злочинної організації;

ч. 5 ст. 191 – розтрата майна в особливо великих розмірах;

ч. 5 ст. 426-1 – перевищення влади в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;

ч. 4 ст. 409 – ухилення від військової служби;

ч. 4 ст. 410 – викрадення вогнепальної зброї;

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі;

ч. 2 ст. 129 – погроза вбивством.

Крім того, підозри отримали: командир групи матеріального забезпечення – за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1; чотири солдати – за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409.

Санкції зазначених статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна - підкреслюють у ДБР.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у січні 2025 року у 110-й окремій механізованій бригаді викрили масштабну схему, за якою понад 50 військовослужбовців уникали виконання своїх обов’язків.

За половину зарплати вони могли не з’являтися на службу. Довідка 110 ОМБр сформована на початку повномасштабного вторгнення ворога. З кінця березня 2022 року протягом двох років підрозділ тримав оборону Авдіївського напрямку.