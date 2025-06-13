Схема боевых надбавок на миллионы: ГБР сообщило о новых подозрениях по делу 110-й бригады

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили новые подозрения по делу о масштабных злоупотреблениях в 110-й отдельной механизированной бригаде.

Сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 5 миллионов гривен, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований Украины.

Детали

Как установили следователи, в бригаде в течение длительного времени незаконно начисляли боевые надбавки военнослужащим, которые фактически не выполняли служебных обязанностей.

В декабре 2024 года сообщено о подозрении заместителю командира бригады, который создал преступную схему поборов с военнослужащих - отметили в ГБР.

В январе 2025 года правоохранители задержали еще одного фигуранта – командира группы материального обеспечения. В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что в рамках схемы действовало преступное объединение из семи военнослужащих.

К противоправной деятельности привлекали и солдат — среди них трое водителей и работник ремонтной мастерской. Они месяцами не появлялись на службу, но регулярно передавали часть полученных средств руководству - говорится в сообщении.

Также отмечено, что по указанию заместителя командира их фамилии вносили в списки командированных в район боевых действий.

Благодаря этому четыре солдата ежемесячно получали надбавки, а общая сумма незаконных выплат превысила 5 миллионов 300 тысяч гривен - уточнили в Бюро.

Следствие установило также вероятную причастность еще около 50 военнослужащих, которые могли получать деньги за фиктивное участие в боевых действиях. По этим фактам продолжаются отдельные производства.

Для компенсации ущерба государству передано в АРМА почти 7 миллионов гривен, изъятых во время обысков у организатора схемы. Также арестовано его движимое и недвижимое имущество - сообщили в ведомстве.

Подозрения и статьи

Заместителю командира бригады сейчас объявлено новое подозрение сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 255 – создание преступной организации;

ч. 5 ст. 191 – растрата имущества в особо крупных размерах;

ч. 5 ст. 426-1 – превышение власти в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 366 – служебный подлог;

ч. 4 ст. 409 – уклонение от военной службы;

ч. 4 ст. 410 – похищение огнестрельного оружия;

ч. 2 ст. 146 – незаконное лишение свободы;

ч. 2 ст. 129 – угроза убийством.

Кроме того, подозрения получили: командир группы материального обеспечения – по ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1; четыре солдата – по ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409.

Санкции указанных статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества - подчеркивают в ГБР.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним

Как сообщал УНН, в январе 2025 года в 110-й отдельной механизированной бригаде разоблачили масштабную схему, по которой более 50 военнослужащих избегали выполнения своих обязанностей.

За половину зарплаты они могли не появляться на службе. Справка 110 ОМБр сформирована в начале полномасштабного вторжения врага. С конца марта 2022 года в течение двух лет подразделение держало оборону Авдеевского направления.