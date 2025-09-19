$41.250.05
48.780.01
uk
08:43 • 9400 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 12864 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 21551 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 32633 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 56694 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 40067 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 49063 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 68018 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28921 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23629 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Російські війська використовують газотранспортну систему для проникнення до позицій ЗСУ - Вloomberg

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Російські війська активно застосовують радянську газотранспортну інфраструктуру як підземні шляхи для пересування особового складу та уникнення українських дронів. ЗСУ намагаються блокувати використання газових труб, затоплюючи їх або огороджуючи колючим дротом.

Російські війська використовують газотранспортну систему для проникнення до позицій ЗСУ - Вloomberg

Радянська газотранспортна система все частіше використовується російськими військами для непомітного проникнення до позицій ЗСУ. Крім того, таким чином армія рф ховається від українських дронів. Про це повідомляє видання Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Російські війська дедалі активніше застосовують радянську газотранспортну інфраструктуру як підземні шляхи для пересування особового складу на фронті. За повідомленнями з обох сторін, останній випадок зафіксовано поблизу Куп’янська на Харківщині, де солдати рф намагалися просунутися через газопровід під річкою Оскіл.

Це дуже цінна якість для безпечного переміщення військ. Такий спосіб транспортування, захищений від дронів, ідеально підходить для нападників і допомагає вибити з рівноваги українських захисників

– заявив журналіст і подкастер Валерій Ширяєв.

Українські Сили оборони намагаються заблокувати використання газових труб росіянами. Генштаб повідомив, що у Куп’янську виходи з газових комунікацій перебувають під контролем ЗСУ і не ведуть безпосередньо до центру міста. В окремих випадках труби затоплюють або огороджують колючим дротом.

росія і раніше використовувала такі маршрути для проникнення в тил українських військ. Так, у лютому 2024 року росіяни прорвали українську оборону в Авдіївці, застосувавши каналізаційний колектор. А в березні 2025-го під курськом понад 600 військових рф перемістилися газогоном "Уренгой – Помари – Ужгород", що дозволило їм вийти в тил українських сил і захопити місто Суджа.

У виданні Вloomberg підкреслюють, що операції відбуваються на тлі триваючих спроб москви відновити наступ на сході та півдні України. Попри інтенсивні атаки, істотних територіальних здобутків ворогові досягти не вдалося. Президент Володимир Зеленський цього тижня оголосив про початок українського контрнаступу в районі Куп’янська.

Російське Міноборони офіційно не підтверджує використання тактики "підземної війни" й не відповідає на запити про коментарі.

Нагадаємо

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Основна мета противника – це заволодіння містом Куп’янськ в цілому. Про це повідомляє 10-й армійський корпус СВ ЗСУ.

18 вересня керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російських окупантів немає у центрі Купʼянська на Харківщині. Важкі бої за місто тривають.

Раніше повідомлялося, що ворог втретє використав газові комунікації для просування своїх груп - цього аби потрапити у Куп'янськ через Оскіл. Спеціальні лежанки та електросамокати дозволяють противнику без значних втрат дістатися до міста, повідомляє Deep State.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Курськ
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Авдіївка
Bloomberg
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ