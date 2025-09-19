Російські війська використовують газотранспортну систему для проникнення до позицій ЗСУ - Вloomberg
Київ • УНН
Російські війська активно застосовують радянську газотранспортну інфраструктуру як підземні шляхи для пересування особового складу та уникнення українських дронів. ЗСУ намагаються блокувати використання газових труб, затоплюючи їх або огороджуючи колючим дротом.
Радянська газотранспортна система все частіше використовується російськими військами для непомітного проникнення до позицій ЗСУ. Крім того, таким чином армія рф ховається від українських дронів. Про це повідомляє видання Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Російські війська дедалі активніше застосовують радянську газотранспортну інфраструктуру як підземні шляхи для пересування особового складу на фронті. За повідомленнями з обох сторін, останній випадок зафіксовано поблизу Куп’янська на Харківщині, де солдати рф намагалися просунутися через газопровід під річкою Оскіл.
Це дуже цінна якість для безпечного переміщення військ. Такий спосіб транспортування, захищений від дронів, ідеально підходить для нападників і допомагає вибити з рівноваги українських захисників
Українські Сили оборони намагаються заблокувати використання газових труб росіянами. Генштаб повідомив, що у Куп’янську виходи з газових комунікацій перебувають під контролем ЗСУ і не ведуть безпосередньо до центру міста. В окремих випадках труби затоплюють або огороджують колючим дротом.
росія і раніше використовувала такі маршрути для проникнення в тил українських військ. Так, у лютому 2024 року росіяни прорвали українську оборону в Авдіївці, застосувавши каналізаційний колектор. А в березні 2025-го під курськом понад 600 військових рф перемістилися газогоном "Уренгой – Помари – Ужгород", що дозволило їм вийти в тил українських сил і захопити місто Суджа.
У виданні Вloomberg підкреслюють, що операції відбуваються на тлі триваючих спроб москви відновити наступ на сході та півдні України. Попри інтенсивні атаки, істотних територіальних здобутків ворогові досягти не вдалося. Президент Володимир Зеленський цього тижня оголосив про початок українського контрнаступу в районі Куп’янська.
Російське Міноборони офіційно не підтверджує використання тактики "підземної війни" й не відповідає на запити про коментарі.
Нагадаємо
На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Основна мета противника – це заволодіння містом Куп’янськ в цілому. Про це повідомляє 10-й армійський корпус СВ ЗСУ.
18 вересня керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російських окупантів немає у центрі Купʼянська на Харківщині. Важкі бої за місто тривають.
Раніше повідомлялося, що ворог втретє використав газові комунікації для просування своїх груп - цього аби потрапити у Куп'янськ через Оскіл. Спеціальні лежанки та електросамокати дозволяють противнику без значних втрат дістатися до міста, повідомляє Deep State.