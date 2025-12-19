У Києві пораненому військовому оцінили безкоштовну операцію у 30 тис. грн: лікар отримав підозру

$42.340.00
Ексклюзив
09:00
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС
19 грудня, 00:57
США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії
19 грудня, 01:15
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України
19 грудня, 01:55
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі
19 грудня, 03:02
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД
19 грудня, 03:53
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував
18 грудня, 15:04
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
Ексклюзив
18 грудня, 12:29
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дмитро Кулеба
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Крим
Китай
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
17 грудня, 12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Шахед-136

У Києві пораненому військовому оцінили безкоштовну операцію у 30 тис. грн: лікар отримав підозру

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Лікар-травматолог у Києві отримав підозру за вимагання 30 тис. грн за безкоштовну операцію з апаратом Ілізарова для пораненого військового. Військовослужбовець, госпіталізований з пораненнями під Авдіївкою, був змушений сплатити цю суму.

У Києві пораненому військовому оцінили безкоштовну операцію у 30 тис. грн: лікар отримав підозру

У Києві лікар-травматолог отримав підозру після того, як оцінив безкоштовну операцію з апаратом Ілізарова для пораненого військового у 30 тис. грн. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень Києва, який оцінив свою допомогу військовослужбовцю ЗСУ, госпіталізованому із тяжкими пораненнями, отриманим під Авдіївкою, у 30 тис. гривень

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що перед проведенням операції із встановленням ортопедичного апарату зовнішньої фіксації "Ілізарова" лікар-травматолог неодноразово нагадував, що втручання є складним та його робота потребує додаткової плати. Після проведеної операції, коли пацієнт перебував у післяопераційному стані, лікар надав йому номер банківської картки, куди потрібно відправити 30 тис. гривень, які військовослужбовець змушений був сплатити.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-4 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність.

Раптова смерть третьокласника в лікарні Тернополя: розпочато кримінальне провадження
16.12.25, 13:18

Ольга Розгон

Банківська картка
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Авдіївка
Збройні сили України
Київ