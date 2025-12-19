У Києві пораненому військовому оцінили безкоштовну операцію у 30 тис. грн: лікар отримав підозру
Київ • УНН
Лікар-травматолог у Києві отримав підозру за вимагання 30 тис. грн за безкоштовну операцію з апаратом Ілізарова для пораненого військового. Військовослужбовець, госпіталізований з пораненнями під Авдіївкою, був змушений сплатити цю суму.
У Києві лікар-травматолог отримав підозру після того, як оцінив безкоштовну операцію з апаратом Ілізарова для пораненого військового у 30 тис. грн. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень Києва, який оцінив свою допомогу військовослужбовцю ЗСУ, госпіталізованому із тяжкими пораненнями, отриманим під Авдіївкою, у 30 тис. гривень
Встановлено, що перед проведенням операції із встановленням ортопедичного апарату зовнішньої фіксації "Ілізарова" лікар-травматолог неодноразово нагадував, що втручання є складним та його робота потребує додаткової плати. Після проведеної операції, коли пацієнт перебував у післяопераційному стані, лікар надав йому номер банківської картки, куди потрібно відправити 30 тис. гривень, які військовослужбовець змушений був сплатити.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-4 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність.
