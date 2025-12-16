Раптова смерть третьокласника в лікарні Тернополя: розпочато кримінальне провадження

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 1172 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 1236 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 7618 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 14436 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 14655 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 18581 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 26507 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 20632 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 18868 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16517 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 16624 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 14350 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 13576 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 19714 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 6856 перегляди
Публікації
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 2868 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 58879 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 54645 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 61258 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 108267 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Польща
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 36739 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 53877 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 54254 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 58093 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 92775 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Шахед-136
Coca-Cola

Раптова смерть третьокласника в лікарні Тернополя: розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Тернополі раптово помер третьокласник, що стало відомо з публікації навчального закладу. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медиками.

Раптова смерть третьокласника в лікарні Тернополя: розпочато кримінальне провадження

У лікарні Тернополя раптово помер третьокласник.  Правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до смерті хлопчика, відкрито кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на поліцю Тернопільської області.

Деталі

За даними поліції, публікація зі співчуттями з'явилася 15 грудня на сторінці навчального закладу. Мова йшла про раптову смерть дитини в одній з лікарень Тернополя. Проте медики жодної інформації на спецлінію поліції не надавали.

Даний факт слідчі поліції уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до смерті хлопчика. Триває перевірка.

У львівському Будинку дитини померли двоє вихованців: розпочато розслідування14.10.25, 13:24 • 4085 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Аптека
Національна поліція України
Україна
Тернопіль