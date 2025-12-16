Раптова смерть третьокласника в лікарні Тернополя: розпочато кримінальне провадження

У лікарні Тернополя раптово помер третьокласник. Правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до смерті хлопчика, відкрито кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на поліцю Тернопільської області.

Деталі

За даними поліції, публікація зі співчуттями з'явилася 15 грудня на сторінці навчального закладу. Мова йшла про раптову смерть дитини в одній з лікарень Тернополя. Проте медики жодної інформації на спецлінію поліції не надавали.

Даний факт слідчі поліції уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до смерті хлопчика. Триває перевірка.

