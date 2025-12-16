Внезапная смерть третьеклассника в больнице Тернополя: начато уголовное производство
Киев • УНН
В Тернополе внезапно скончался третьеклассник, что стало известно из публикации учебного заведения. Полиция начала уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медиками.
В больнице Тернополя внезапно умер третьеклассник. Правоохранители выясняют обстоятельства, которые привели к смерти мальчика, открыто уголовное производство, передает УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Детали
По данным полиции, публикация с соболезнованиями появилась 15 декабря на странице учебного заведения. Речь шла о внезапной смерти ребенка в одной из больниц Тернополя. Однако медики никакой информации на спецлинию полиции не предоставляли.
Данный факт следователи полиции уже внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства, которые привели к смерти мальчика. Продолжается проверка.
