Внезапная смерть третьеклассника в больнице Тернополя: начато уголовное производство

В больнице Тернополя внезапно умер третьеклассник. Правоохранители выясняют обстоятельства, которые привели к смерти мальчика, открыто уголовное производство, передает УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Детали

По данным полиции, публикация с соболезнованиями появилась 15 декабря на странице учебного заведения. Речь шла о внезапной смерти ребенка в одной из больниц Тернополя. Однако медики никакой информации на спецлинию полиции не предоставляли.

Данный факт следователи полиции уже внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства, которые привели к смерти мальчика. Продолжается проверка.

