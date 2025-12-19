В Киеве раненому военному оценили бесплатную операцию в 30 тыс. грн: врач получил подозрение
Киев • УНН
Врач-травматолог в Киеве получил подозрение за вымогательство 30 тыс. грн за бесплатную операцию с аппаратом Илизарова для раненого военного. Военнослужащий, госпитализированный с ранениями под Авдеевкой, был вынужден оплатить эту сумму.
В Киеве врач-травматолог получил подозрение после того, как оценил бесплатную операцию с аппаратом Илизарова для раненого военного в 30 тыс. грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении врачу-травматологу одной из коммунальных больниц Киева, который оценил свою помощь военнослужащему ВСУ, госпитализированному с тяжелыми ранениями, полученными под Авдеевкой, в 30 тыс. гривен
Установлено, что перед проведением операции с установкой ортопедического аппарата внешней фиксации "Илизарова" врач-травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство является сложным и его работа требует дополнительной платы. После проведенной операции, когда пациент находился в послеоперационном состоянии, врач предоставил ему номер банковской карты, куда нужно отправить 30 тыс. гривен, которые военнослужащий вынужден был уплатить.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды лицом, осуществляющим профессиональную деятельность.
