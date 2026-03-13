Россия зарабатывает дополнительные $150 млн в день на нефти – FT

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
21:38 • 3454 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 14487 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 23086 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 27240 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 18004 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 16898 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 14304 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22507 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39523 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49474 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 27237 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 22134 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 18927 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 48095 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 51915 просмотра
Россия зарабатывает дополнительные $150 млн в день на нефти – FT

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Обострение на Ближнем Востоке принесло РФ до 1,9 млрд долларов за 12 дней. Индия и Китай массово наращивают закупки российского сырья в Азии.

Россия зарабатывает дополнительные $150 млн в день на нефти – FT

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и подорожания нефти Россия получает дополнительные доходы от экспорта сырья. По оценкам Financial Times, российский бюджет сейчас зарабатывает примерно $150 млн в день сверх запланированных поступлений. Об этом пишет УНН.

Детали

За первые 12 дней конфликта доходы России от нефти увеличились на $1,3–1,9 млрд. Если цены на нефть сохранятся на уровне $70–80 за баррель, дополнительные поступления в российский бюджет в марте могут составить $3,3–4,9 млрд.

Рост спроса в Азии

После того как США временно разрешили Индии увеличить закупки российской нефти, индийские компании активизировали заключение новых контрактов. По данным FT, только за пять дней они договорились о поставках примерно 30 млн баррелей – столько же, сколько закупили за весь февраль.

В то же время закупки наращивают и китайские нефтеперерабатывающие заводы. Аналитики отмечают, что в случае затягивания кризиса Индия и Китай могут начать конкурировать за российскую нефть, цена которой уже поднялась примерно до $85 за баррель.

Вашингтон не планирует ослаблять санкции против российской нефти - министр энергетики США12.03.26, 18:29 • 4084 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Financial Times
Индия
Китай
Соединённые Штаты