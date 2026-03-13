Россия зарабатывает дополнительные $150 млн в день на нефти – FT

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и подорожания нефти Россия получает дополнительные доходы от экспорта сырья. По оценкам Financial Times, российский бюджет сейчас зарабатывает примерно $150 млн в день сверх запланированных поступлений. Об этом пишет УНН.

Детали

За первые 12 дней конфликта доходы России от нефти увеличились на $1,3–1,9 млрд. Если цены на нефть сохранятся на уровне $70–80 за баррель, дополнительные поступления в российский бюджет в марте могут составить $3,3–4,9 млрд.

Рост спроса в Азии

После того как США временно разрешили Индии увеличить закупки российской нефти, индийские компании активизировали заключение новых контрактов. По данным FT, только за пять дней они договорились о поставках примерно 30 млн баррелей – столько же, сколько закупили за весь февраль.

В то же время закупки наращивают и китайские нефтеперерабатывающие заводы. Аналитики отмечают, что в случае затягивания кризиса Индия и Китай могут начать конкурировать за российскую нефть, цена которой уже поднялась примерно до $85 за баррель.

