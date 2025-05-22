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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

Генерал "м’ясних штурмів" мордвічов очолив сухопутні війська рф – російські ЗМІ

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

андрій мордвічов, відомий тактикою масових атак, став командувачем сухопутних військ росії. Його призначення викликало незадоволення в армії та серед Z-блогерів через великі втрати.

Генерал "м’ясних штурмів" мордвічов очолив сухопутні війська рф – російські ЗМІ

Генерал андрій мордвічов, відомий тактикою масових атак з великими втратами, офіційно призначений командувачем сухопутних військ росії. Призначенням незадоволена армія та Z-блогери.

Нового командуючого представив міністр оборони рф андрій білоусов, – передають УНН з посиланням на Телеграм-канали російських ЗМІ.

Деталі

Під час представлення мордвічова особовому складу, білоусов охарактеризував генерала як "досвідченого бойового офіцера, який повною мірою розкрив талант воєначальника" у війні проти України.

Додатково

Новий головком неодноразово зазнавав критики. Z-блогери, зокрема канал "Вечірній воїн", негативно оцінювали його тактику, через яку, за їхніми словами, загинули тисячі російських солдатів.

Військовий з 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ і Z-блогер Андрій Морозов (Мурз) стверджував, що армія втратила до 16 тисяч осіб під час штурму Авдіївки. Після того, як командування змусило його видалити пост, він покінчив життя самогубством, залишивши передсмертну записку.

Військовий аналітик Ян Матвєєв вважає, що саме мордвічов зробив тактику "м’ясних штурмів" основною у веденні бойових дій.

Фактично мордвічов і зробив тактику м'ясних штурмів основною. Саме за рахунок нескінченних накатів піхоти та величезних втрат російським військам вдалося дійти до Покровська

- зазначив Матвєєв.

Довідка

До призначення головкомом, андрій мордвічов очолював війська центрального військового округу та угруповання "Центр". Під час повномасштабного вторгнення він командував частинами 8-ї армії Південного військового округу, що брали участь у знищенні та захопленні Маріуполя, а також у штурмі заводу "Азовсталь".

Офіційний військовий рупор країни-агресорки "Червона зірка" також приписує мордвічову захоплення Авдіївки на Донеччині, – ще одного повністю зруйнованого українського міста.

Нагадаємо

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Андрій Кулик

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