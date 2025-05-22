Генерал "мясных штурмов" мордвичев возглавил сухопутные войска рф – российские СМИ
Киев • УНН
андрей мордвичев, известный тактикой массовых атак, стал командующим сухопутными войсками россии. Его назначение вызвало недовольство в армии и среди Z-блогеров из-за больших потерь.
Генерал Андрей Мордвичев, известный тактикой массовых атак с большими потерями, официально назначен командующим сухопутными войсками России. Назначением недовольна армия и Z-блогеры.
Нового командующего представил министр обороны РФ Андрей Белоусов, – передают УНН со ссылкой на Телеграм-каналы российских СМИ.
Детали
Во время представления Мордвичева личному составу, Белоусов охарактеризовал генерала как "опытного боевого офицера, который в полной мере раскрыл талант военачальника" в войне против Украины.
Дополнительно
Новый главком неоднократно подвергался критике. Z-блогеры, в частности канал "Вечерний воин", негативно оценивали его тактику, из-за которой, по их словам, погибли тысячи российских солдат.
Военный из 4-й мотострелковой бригады ВС РФ и Z-блогер Андрей Морозов (Мурз) утверждал, что армия потеряла до 16 тысяч человек во время штурма Авдеевки. После того, как командование заставило его удалить пост, он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку.
Военный аналитик Ян Матвеев считает, что именно Мордвичев сделал тактику "мясных штурмов" основной в ведении боевых действий.
Фактически Мордвичев и сделал тактику мясных штурмов основной. Именно за счет бесконечных накатов пехоты и огромных потерь российским войскам удалось дойти до Покровска
Справка
До назначения главкомом, Андрей Мордвичев возглавлял войска центрального военного округа и группировки "Центр". Во время полномасштабного вторжения он командовал частями 8-й армии Южного военного округа, которые участвовали в уничтожении и захвате Мариуполя, а также в штурме завода "Азовсталь".
Официальный военный рупор страны-агрессора "Красная звезда" также приписывает Мордвичеву захват Авдеевки в Донецкой области, – еще одного полностью разрушенного украинского города.
Напомним
Украина призывает к расследованию военных преступлений после появления видео казни украинских пленных российскими войсками. Эти действия являются военным преступлением, которое должно быть расследовано.
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