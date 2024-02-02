Украина задокументировала более 120 тыс. военных преступлений в результате вторжения рф - Костин

В Украине пока задокументировано более 120 тысяч военных преступлений в результате широкомасштабного вторжения рф в Украину. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

Сейчас мы задокументировали более 120 тысяч военных преступлений, в том числе убийства, изнасилования, пытки, принудительные депортации, жестокое обращение, мародерство и многие другие преступления. Очень важно, что впервые со времен Второй мировой войны международное сообщество готово привлечь к ответственности и наказать тех, кто проявил акт агрессии и развязал войну, - сказал Костин.



Детали

Он отметил важность укрепления цивилизованного мира для дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российским агрессором.

Победа Украины в интересах всего цивилизованного мира: США, ЕС, Великобритании, Канады и многих других партнеров и друзей Украины. Они заинтересованы в том, чтобы мы победили в этой войне, освободили свою землю и восстановили справедливость. Ведь эта победа будет не только ради Украины и украинцев. Победа Украины будет очень важным сигналом для всех тех, кто решается разжигать новые войны и конфликты в других частях мира, - добавил Костин.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.