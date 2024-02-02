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Україна задокументувала понад 120 тис. воєнних злочинів внаслідок вторгнення рф - Костін

Україна задокументувала понад 120 тис. воєнних злочинів внаслідок вторгнення рф - Костін

Київ • УНН

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Україна задокументувала понад 120 тисяч воєнних злочинів, скоєних росією з початку повномасштабного вторгнення.

В Україні наразі задокументовано понад 120 тисяч воєнних злочинів внаслідок широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News Генеральний прокурор Андрій Костін, передає УНН.

Наразі ми задокументували понад 120 тисяч воєнних злочинів, зокрема вбивства, зґвалтування, тортури, примусові депортації, жорстоке поводження, мародерство та багато інших злочинів. Дуже важливо, що вперше з часів Другої світової війни міжнародна спільнота готова притягнути до відповідальності та покарати тих, хто проявив акт агресії та розвʼязав війну,

- сказав Костін.

Деталі

Він наголосив на важливості зміцненні цивілізованого світу для подальшої підтримки України в боротьбі з російським агресором.

Перемога України в інтересах всього цивілізованого світу: США, ЄС, Великої Британії, Канади та багатьох інших партнерів і друзів України. Вони зацікавлені в тому, щоб ми перемогли в цій війні, звільнили свою землю і відновили справедливість. Адже ця перемога буде не лише заради України та українців. Перемога України буде дуже важливим сигналом для всіх тих, хто наважується розпалювати нові війни та конфлікти в інших частинах світу,

- додав Костін.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив на необхідності створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності лідерів кремлівського режиму за планування агресивної війни проти України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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