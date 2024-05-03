Ворог досяг певних успіхів на Покровському та Курахівському напрямках, але оперативної переваги немає - речник ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Противник досяг певного тактичного успіху на Покровському та Курахівському напрямках, але не зміг здобути оперативної переваги, тоді як Бахмут, Авдіївка та Новопавлівка залишаються найгарячішими районами на сході.
Найгарячішими напрямками на сході залишаються Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський. На Покровському та Курахівському напрямках продовжуються запеклі бої, де ворог досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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Наразі найгарячіші напрямки, як і до цього - Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський. Ворог продовжує тиснути на всіх напрямках по різному. На Авдіївському напрямку сьогодні найбільша кількість атак було. За минулу добу це 55 атак ворожих. Ворог атакує Архангельське, Сокіл, Семенівку, Новоолександрівку, Новопокровське, Уманське, Михайлове та Первомайське Донецької області. Окупанти з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка. Противник там має перевагу в живій силі та техніці і користується цим, щоб проводити штурмові дії з метою захоплення Покровська та життєво важливої траси з виходом на Костянтинівку
Він зазначив, що на Покровському та Курахівському напрямках продовжуються запеклі бої.
"Ворог там задіяв до 4 бригад збройних сил і планує розвинути наступ західніше від Авдіївки і Мар’янки, пробиваючись до Покровська та Курахово. В цілому на цьому напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках здійснюється переміщення бригад, які відновили свою здатність", - додав Волошин.
Нагадаємо
Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах