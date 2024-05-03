Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Самыми горячими направлениями на востоке остаются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои, где враг достиг определенных тактических успехов, однако оперативного преимущества он получить не смог. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Сейчас самые горячие направления, как и до этого - Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Враг продолжает давить на всех направлениях по разному. На Авдеевском направлении сегодня наибольшее количество атак было. За минувшие сутки это 55 атак вражеских. Враг атакует Архангельское, Сокол, Семеновку, Новоалександровку, Новопокровское, Уманское, Михайлово и Первомайское Донецкой области. Оккупанты из Очеретино рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Противник там имеет преимущество в живой силе и технике и пользуется этим, чтобы проводить штурмовые действия с целью захвата Покровска и жизненно важной трассы с выходом на Константиновку - сказал Волошин.

Он отметил, что на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои.

"Враг там задействовал до 4 бригад вооруженных сил и планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьянки, пробиваясь к Покровску и Курахово. В целом на этом направлениях противник достиг определенных тактических успехов, однако оперативного преимущества он получить не смог. Для усиления обороны на этих направлениях осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою способность", - добавил Волошин.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. В общем, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам