З окупованої рф частини Очеретиного на Донеччині, пішки вийшла 98-річна жінка
Київ • УНН
98-річна жінка пройшла 10 км пішки, двічі падала, але змогла вийти з окупованої росією частини населеного пункту Очеретине Донецької області України.
З окупованої російськими військовими частини Очеретиного Донецької області вийшла 98-річна жінка, - вона зуміла подолати 10 км пішки, двічі падала на шляху, але дісталася вільної від окупантів української території. Про це передає ГУНП В Донецькій області, повідомляє УНН.
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98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного, - Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала понад 10 кілометрів. Без їжі та води, трималася на двох палицях та декілька разів падала без сил. Усе заради того, аби дістатися до української території.
Надвечір її побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жінку в шелтер, де про неї піклуються.
Нагадаємо
Процес примусової паспортизації на ТОТ України викликає спротив серед населення, незважаючи на зусилля російської пропаганди.
російський режим намагається подолати кризу на окупованих територіях України, які після зруйнування стали глибоко дотаційними; рф вводить так звану "вільну економічну зону", резидентами якої стають підприємства, наближені до окупаційних адміністрацій.