Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ocheretyneOcheretyne
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  94086 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  163799 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  144040 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  181311 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159359 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142128 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126567 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97385 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85692 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154039 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Новости по теме
Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

  •  10222 просмотра
В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

  •  8613 просмотра
Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

  •  8594 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

  •  11641 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  59901 просмотра
В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

  •  8214 просмотра
Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

  •  11930 просмотра
Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

  •  8372 просмотра
К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

  •  10232 просмотра
Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

  •  9716 просмотра

Популярные

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  59901 просмотра
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

  •  79435 просмотра
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

  •  28044 просмотра
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  126091 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  115676 просмотра

Публикации

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  5016 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  59901 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  250253 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  247614 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  278391 просмотра

Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

98-летняя женщина прошла 10 км пешком, дважды падала, но смогла выйти из оккупированной Россией части населенного пункта Очеретино Донецкой области Украины.

Общество •   •  10222 просмотра
Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Верховная Рада не смогла принять законопроект о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за рисков, связанных со слабым фондовым рынком и экономикой Украины, а также из-за опасений по поводу передачи средств частным структурам в будущем.

Общество •   •  8613 просмотра
В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Эр-Рияде, чтобы обсудить усилия, направленные на достижение перемирия в Газе, освобождение заложников и достижение безопасности на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  8594 просмотра
Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Новый пакет санкций Европейской комиссии против России должен быть направлен на российский "теневой флот", сжиженный природный газ и обход введенных ограничений.

Война •   •  11641 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям.

политика •   •  59901 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

В Кении из-за сильных дождей и наводнений прорвало дамбу, разрушив дома и заблокировав дороги, в результате чего погибло по меньшей мере 42 человека в западной деревне Камучири.

Новости Мира •   •  8214 просмотра
В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Освобождение от российских оккупантов острова Нестрига в Херсонской области является важным для повышения качества контрдиверсионных мероприятий.

Война •   •  11930 просмотра
Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

В результате аварии автобуса на окраине Мехико погибло 18 человек и еще 32 получили ранения, когда он перевернулся на шоссе, направляясь из Гуанахуато в Чалму.

Криминал и ЧП •   •  8372 просмотра
Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с россией, было подано более 1000 поправок, которые ожидают экспертной оценки перед вынесением на голосование в парламент.

политика •   •  10232 просмотра
К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

Проект Brave1 стал экосистемой оборонных технологий, объединяющей более 900 инноваторов, которые разработали 1600 проектов в 12 сферах, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину, чтобы обеспечить технологические решения для обороны Украины.

Война •   •  9716 просмотра
Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок