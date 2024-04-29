Из оккупированной российскими военными части Очеретино Донецкой области, вышла 98-летняя женщина, - она сумела преодолеть 10 км пешком, дважды падала на пути, но добралась до свободной от оккупантов украинской территории. Об этом передает ГУНП В Донецкой области, сообщает УНН.

Детали

98-летняя женщина пешком вышла из оккупированной части Очеретино, - Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела более 10 километров. Без еды и воды, держалась на двух палках и несколько раз падала без сил. Все ради того, чтобы добраться до украинской территории.

К вечеру ее увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Полицейские отвезли женщину в шелтер, где о ней заботятся.

Напомним,

Процесс принудительной паспортизации на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения, несмотря на усилия российской пропаганды.

российский режим пытается преодолеть кризис на оккупированных территориях Украины, которые после разрушения стали глубоко дотационными; рф вводит так называемую "свободную экономическую зону", резидентами которой становятся предприятия, приближенные к оккупационным администрациям.