Під Авдіївкою Сили оборони відбили 40 атак ворога - Генштаб
Київ • УНН
Під Авдіївкою українські захисники відбили 40 ворожих атак, бойові зіткнення велися на кількох ділянках фронту.
Протягом доби на фронті відбулось 112 бойових зіткнень. Найбільше із них - на Авдіївському напрямку. Загалом, ворог завдав один ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведені Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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Як повідомляється, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку українськими воїнами було відбито 4 атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області. Противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісництва.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, як повідомляється, українськими захисниками відбито 40 атак ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та Семенівка Донецької області, де ворог намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку, як повідомили у Генштабі, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції захисників в районі Старомайорського Донецької області.
Також повідомляється, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За підтримки авіації, 3 рази атакував позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління противника.
Cирський: ситуація на фронті загострилась. Ворог має тактичні успіхи на деяких напрямках28.04.24, 15:49 • 79972 перегляди