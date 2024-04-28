Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

В течение суток на фронте состоялось 112 боевых столкновений. Больше всего из них - на Авдеевском направлении. В общем, враг нанес один ракетный и 49 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении украинскими воинами было отбито 4 атаки в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григорьевка, Ивановское, Клещеевка, Новый, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, как сообщается, украинскими защитниками отражено 40 атак врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и Семеновка Донецкой области, где враг пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении, как сообщили в Генштабе, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Также сообщается, что на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.

Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях