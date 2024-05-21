На фронті за добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб

Від початку доби відбулося 94 бойові зіткнення. Російські окупанти атакують наші позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці. Однак українські воїни стійко боронять рідну землю, рішуче відбивають ворожі атаки та на деяких ділянках контратакують та в результаті покращують тактичне положення. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (із застосуванням трьох ракет), 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) та 367 ударів дронами-камікадзе. Здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.

У свою чергу українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій не допущено. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Терни була придушена.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває. Агресор успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 10 атак. Так, російські окупанти п’ять разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі – біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського.

На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ "Бурелом".

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку наші оборонці продовжують придушувати активність противника, який з початку доби двічі невдало атакував наші позиції.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала, однак агресор у районі Старомайорського зосередив значну кількість засобів вогневого ураження та збільшив його інтенсивність. Проводяться заходи зі стабілізації обстановки.

На Придніпровському напрямку ситуація змін не зазнала. На Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник сьогодні активних наступальних дій не проводив.

Українські воїни завдають ворогу вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

На фронті 86 бойових зіткнень, на більшості напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб