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На фронті 86 бойових зіткнень, на більшості напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

На фронті 86 бойових зіткнень, на більшості напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 27956 перегляди

21 травня на фронті сталося 86 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Харківському, Сіверському і Краматорському напрямках, оскільки противник продовжує активні дії, але українські війська стримують натиск і дають рішучу відсіч, в результаті чого було втрачено 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки.

Від початку поточної доби, 21 травня, на фронті зафіксували 86 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні дії на більшості напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що найбільше зіткнень сталось в смугах оборони наших підрозділів на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч діям противника. 

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Тривають бої в районах Вовчанська і Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.  Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, наші воїни завдають ворогу вогневого ураження.

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На Куп’янському напрямку російські окупанти дев’ять разів атакували наші оборонні рубежі. І надалі тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до десяти. Українські воїни продовжують відбивати ворожий штурм у районі населеного пункту Кліщіївка. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку точаться бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам.

На цей час противник втратив тут загалом 47 російських окупантів та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема знищено ЗРК "Куб" та МТ-ЛБ, пошкоджено один танк та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян 

- розповіли в Генеральному штабі. 

Також сьогодні ЗСУ відбили шість російських атак на Времівському напрямку. Там окупанти намагались просунутись в напрямку села Старомайорське.

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На Придніпровському напрямку російські терористи завдали авіударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три КАБи.

Решта напрямків, як заявили у Генштабі, не мають суттєвих змін в обстановці.

Українські воїни тримають ворога під жорстким вогневим контролем. Командування вживає необхідних заходів щодо виділення засобів вогневого ураження 

- наголошують у Генштабі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Покровський напрямок, а також Краматорський та Курахівський залишаються надзвичайно складними, де триває найбільше боїв. На Харківщині Сили оборони знищують окупанта.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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