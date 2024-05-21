Покровський та інші донецькі напрямки залишаються надзвичайно складними - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Покровський, Краматорський і Курахівський напрямки залишаються вкрай складними з інтенсивними боями, в той час як українські силовики успішно знищують окупантів у Харківській області.
Покровський напрямок, а також Краматорський та Курахівський залишаються надзвичайно складними, де триває найбільше боїв. На Харківщині Сили оборони знищують окупанта. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні. Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави та людей
Він зазначив, що сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та у забезпеченні оборони від міністра оборони Рустема Умєрова, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та Головнокомандувача Олександра Сирського.
Напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" – сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації
Президент подякував кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала західну зброю для завдання ударів по росії, але ведуться перемовини з партнерами, щоб отримати таку можливість.