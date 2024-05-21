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Покровський та інші донецькі напрямки залишаються надзвичайно складними - Зеленський

Покровський та інші донецькі напрямки залишаються надзвичайно складними - Зеленський

Київ • УНН

 • 47489 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Покровський, Краматорський і Курахівський напрямки залишаються вкрай складними з інтенсивними боями, в той час як українські силовики успішно знищують окупантів у Харківській області.

Покровський напрямок, а також Краматорський та Курахівський залишаються надзвичайно складними, де триває найбільше боїв. На Харківщині Сили оборони знищують окупанта. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні. Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави та людей

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та у забезпеченні оборони від міністра оборони Рустема Умєрова, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та Головнокомандувача Олександра Сирського.

Напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" – сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації

- додав Зеленський.

Президент подякував кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала західну зброю для завдання ударів по росії, але ведуться перемовини з партнерами, щоб отримати таку можливість.

Павло Башинський

Павло Башинський

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