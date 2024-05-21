Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

Покровское направление, а также Краматорское и Кураховское остаются чрезвычайно сложными, где продолжается больше всего боев. На Харьковщине Силы обороны уничтожают оккупанта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Покровское направление и другие донецкие направления – Краматорское, Кураховское – сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина-наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы. Я благодарю всех наших воинов за меткость, за стойкость. Спасибо всем, кто дерется ради нашего государства и людей - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня были подробные доклады о ситуации на фронте и в обеспечении обороны от министра обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и главнокомандующего Александра Сырского.

Накануне очередное заседание формата "Рамштайн" - сегодня доложили о работе по нашим потребностям. Прежде всего это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью информированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил каждое государство, каждого лидера, всех министров обороны партнеров и начальников штабов партнеров, которые готовы помогать и реализуют звучащие обещания.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала западное оружие для нанесения ударов по России, но ведутся переговоры с партнерами, чтобы получить такую возможность.