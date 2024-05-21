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Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления остаются крайне сложными с интенсивными боями, в то время как украинские силовики успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области.
В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры
Неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры на Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф надписью" Нам нужны выборы".
Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Аль-Судани принять участие в саммите мира, обсудил послевоенное восстановление, энергетическое сотрудничество и договорился об укреплении двусторонних торговых связей.
россияне активизировали попытки наступления в районе Волчанска и старицы-Волошин
Оккупанты активизировали наступательные попытки в районе Волчанска и старицы на севере Харьковской области, однако украинским силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в направлении стрелково-глубокое и не допустить прорыва обороны противника.
Обсудили саммит мира и евроатлантическое будущее Украины: Кулеба провел разговор с главой МИД Исландии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Исландии Тардис Коллбрунн предстоящий Глобальный мирный саммит в Швейцарии и евроатлантическое будущее Украины.
Зеленский поздравил молодых ученых с профессиональным праздником и отметил государственными наградами
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с молодыми учеными, поздравил их с профессиональным праздником, вручил государственные награды и обсудил стратегию правительства по поощрению молодых ученых оставаться в Украине и работать на ее развитие и восстановление после войны.
Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн
Более 57 000 украинцев получили более 11 миллиардов гривен на ремонт и приобретение жилья в рамках программы "Восстановление", при этом 2800 семей уже приобрели жилье, а из Фонда борьбы с последствиями вооруженной агрессии на продолжение программы было выделено 428 миллионов гривен.
Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: обсудили сотрудничество и проекты в энергетике
В ходе телефонного разговора Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Алиевым региональную безопасность, двустороннее сотрудничество в энергетической, торговой и других сферах.
Масштабный пожар на столичном СТО: спасатели пытаются обуздать пламя
В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные шины и перекинулись на деревья и прилегающее здание станции технического обслуживания на площади 500 квадратных метров.
Пробежали ради победы: в Тернополе состоялся благотворительный забег в поддержку военных
Во время забега в Тернополе организаторы собрали 260 тыс. грн, и эту сумму компания МХП удвоила. За эти средства для 105-й отдельной бригады ТРО ВСУ с Тернопольщины уже купили и передали необходимое оборудование.