Бійці Сил спецоперацій розбили пів дивізіону "Бук": деталі та відео
Київ • УНН
Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня.
Бійці Сил спеціальних операцій розбили пів дивізіону "Бук" на одному з операційних напрямків, передає УНН.
Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями
Деталі
Як повдіомили у ССО, під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Бук". По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном.
"Зазначимо, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза. Йдемо далі!" - резюмували в ССО.
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