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На Сумському напрямку ССО знищили ворожий ЗРК "Бук": відео

На Сумському напрямку ССО знищили ворожий ЗРК "Бук": відео

Київ • УНН

 • 19098 перегляди

Українські Сили спеціальних операцій за допомогою ударних безпілотників знищили на Сумському напрямку ворожий російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" з пусковою установкою з шістьма ракетами.

Під час роботи на Сумському напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу "Бук-М1" зс рф, передає УНН із посиланням на Telegram CCO Збройних Сил України.

Деталі

Оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1": було завдано вогневого ураження ударними дронами.

Як зазначається, окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку.

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Внаслідок удару:

Знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами;

Пошкоджено вогневу установку комплексу "Бук-М1".

Нагадаємо

УНН зі посиланням на ГУР МО України, повідомляв, що 26 квітня бійці української розвідки виявили та знищили за допомогою безпілотника апаратну  зв’язку і новітню радіолокаційну станцію ворога "рєпєйнік".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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