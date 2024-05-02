На Сумському напрямку ССО знищили ворожий ЗРК "Бук": відео
Київ • УНН
Українські Сили спеціальних операцій за допомогою ударних безпілотників знищили на Сумському напрямку ворожий російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" з пусковою установкою з шістьма ракетами.
Під час роботи на Сумському напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу "Бук-М1" зс рф, передає УНН із посиланням на Telegram CCO Збройних Сил України.
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Оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1": було завдано вогневого ураження ударними дронами.
Як зазначається, окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку.
Внаслідок удару:
Знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами;
Пошкоджено вогневу установку комплексу "Бук-М1".
Нагадаємо
УНН зі посиланням на ГУР МО України, повідомляв, що 26 квітня бійці української розвідки виявили та знищили за допомогою безпілотника апаратну зв’язку і новітню радіолокаційну станцію ворога "рєпєйнік".