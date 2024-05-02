На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Во время работы на Сумском направлении Силы специальных операций ВСУ нанесли огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу "Бук-М1" ссс рф, передает УНН со ссылкой на Telegram CCO Вооруженных Сил Украины.

Детали

Операторы одного из подразделений ССО во время работы на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1": было нанесено огневое поражение ударными дронами.

Как отмечается, оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику.

В результате удара:

Уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами;

Повреждена огневая установка комплекса "Бук-М1".

Напомним,

УНН со ссылкой на ГУР МО Украины, сообщал, что 26 апреля бойцы украинской разведки обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника аппаратную связи и новейшую радиолокационную станцию врага "репейник".