Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  63582 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  64564 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  100118 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100733 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102660 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  182328 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131266 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198654 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183050 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191541 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

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Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

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Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

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Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

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"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

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США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

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Публикации

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  182328 просмотра
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20 мая 2024, 08:03  •  170801 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  365693 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  351427 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  403993 просмотра

Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля-начале мая.

Война •   •  884 просмотра
Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

Кабмин утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска продолжительностью до 15 дней в году за уничтожение вражеской техники во время войны с Россией, без учета времени в пути.

Общество •   •  1293 просмотра
Кабмин утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику

Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что пока не может оценить свою работу на посту президента Украины из-за продолжающегося военного положения, но он гордится тем, что возглавляет нацию, которая защитила себя от вызовов.

Война •   •  2473 просмотра
Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Завтра, 22 мая, по всей Украине с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 будут действовать почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей из-за последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям.

Общество •   •  2067 просмотра
Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон угрожает судебным иском против OpenAI за якобы копирование ее голоса без разрешения для нового ИИ-помощника.

Технологии •   •  2315 просмотра
Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабинет Министров назначил новых должностных лиц, в том числе заместителя министра энергетики по вопросам цифровизации, первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти, заместителя председателя Днепропетровской областной администрации и уволил председателей Бучанской и Кременчугской областных администраций.

политика •   •  2542 просмотра
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Нардеп Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономика •   •  3200 просмотра
"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам в россии, чтобы ускорить окончание войны и победу Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Война •   •  3506 просмотра
Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Правительство поручило Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления, устанавливающего справедливые графики потребления электроэнергии для всех потребителей и определяющего приоритетное электроснабжение критически важных объектов инфраструктуры.

Экономика •   •  3385 просмотра
Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Украина просит партнеров рассмотреть возможность перехвата российских ракет над Украиной с ее территории, но в качестве альтернативы просит предоставить системы противовоздушной обороны и боевые самолеты для перехвата ракет самостоятельно.

Война •   •  4364 просмотра
Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба