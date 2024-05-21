Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

Бойцы Сил специальных операций разбили пол дивизиона "Бук" на одном из операционных направлений, передает УНН.

Оператор и 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля-начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях - говорится в сообщении официального канала ССО.

Детали

Как сообщили в ССО, во время разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном.

"Отметим, что это-одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций. Результат меткой работы ССО - горящие остатки русского железа. Идем дальше!" - резюмировали в со.

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