У Генштабі підтвердили, що українські військові у ніч на 19 травня уразили російський корабель "Циклон"
Київ • УНН
Сили оборони України уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі в ніч на 19 травня, повдіомили у Генштабі ЗСУ.
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України у ніч на 19 травня уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон", передає УНН.
За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800
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Як повдіомив Telegram-канал Крымский ветер, у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів".
Згодом стало відомо, що судно затонуло.