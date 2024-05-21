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У Генштабі підтвердили, що українські військові у ніч на 19 травня уразили російський корабель "Циклон"

У Генштабі підтвердили, що українські військові у ніч на 19 травня уразили російський корабель "Циклон"

Київ • УНН

 • 18194 перегляди

Сили оборони України уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі в ніч на 19 травня, повдіомили у Генштабі ЗСУ.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України у ніч на 19 травня уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон", передає УНН.

За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800 

- повідомили у Генштабі.

Раніше

Як повдіомив Telegram-канал Крымский ветер, у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". 

Згодом стало відомо, що судно затонуло.

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