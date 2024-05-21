В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  63764 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  64699 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  100138 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100740 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102661 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  182364 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131266 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198654 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183050 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191541 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

  •  6803 просмотра
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

  •  7661 просмотра
Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

  •  6961 просмотра
За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

  •  6534 просмотра
Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

  •  5803 просмотра
В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

  •  5809 просмотра
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

  •  5609 просмотра
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

  •  5603 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

  •  7885 просмотра
Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

  •  7193 просмотра

Популярные

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

  •  24840 просмотра
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

  •  36265 просмотра
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

  •  39011 просмотра
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

  •  20965 просмотра
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

  •  38797 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  182364 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  170833 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  365725 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  351456 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  404017 просмотра

В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе в ночь на 19 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

Война •   •  6803 просмотра
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.

Общество •   •  7661 просмотра
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

За последние 3-4 месяца Украина достигла очень серьезных объемов производства отечественных FPV-дронов, что позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте.

Война •   •  6961 просмотра
Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

Анналена Бербок была награждена орденом Ярослава Мудрого третьей степени, эту награду президент Украины присудил ей в конце прошлого года своим указом.

политика •   •  6534 просмотра
За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines во время перелета из Великобритании в Сингапур столкнулся с сильной турбулентностью, в результате чего 30 человек получили травмы, один пассажир погиб. Пилот был вынужден совершить вынужденную посадку в Бангкоке.

Новости Мира •   •  5803 просмотра
Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

В Запорижжи с 21 мая полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках, чтобы обеспечить надлежащий контроль за перевозками пассажиров, предотвратить несчастные случаи и повысить качество обслуживания.

Общество •   •  5809 просмотра
В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

По территории Польши проходит мощный грозовой, который принес с собой сильные ливни, град и сильный ветер, порывы которого в некоторых регионах достигали 80 км/ч.

Новости Мира •   •  5609 просмотра
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

Microsoft представила новую функцию Recall на основе искусственного интеллекта для ПК Copilot+, которая позволяет пользователям Windows 11 находить и восстанавливать свои прошлые действия на ПК, записывая все, что они делают.

Технологии •   •  5603 просмотра
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить военкоматы права рассматривать дела о нарушении воинской обязанности и налагать штрафы, передав вместо этого такие дела в суды.

Война •   •  7885 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Во время встречи Зеленский и Бербок отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

политика •   •  7193 просмотра
Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок