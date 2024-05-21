В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины в ночь на 19 мая в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон", передает УНН.

По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 - сообщили в Генштабе.

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Как сообщал Telegram-канал Крымский ветер, во временно оккупированном Севастополе, вероятно, был атакован корабль вмс россии "Циклон", который является носителем "калибров".

Впоследствии стало известно, что судно затонуло.