Росіяни активізували спроби наступу в районі Вовчанська та Стариці - Волошин

Окупанти активізували спроби наступу в районі Вовчанська та Стариці, що на півночі Харківщини. У напрямку Стрілече - Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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Наразі ситуація на півночі Харківщини наступна, що російські загарбники вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Наші захисники стали на заваді атаці в напрямку населеного пункту Слобожанський. Також тривають активні штурмові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариця. Ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська та Стариця

Він зазначив, що росіяни проводять штурми, поєднуючи їх з авіаційними ударами.

У напрямку Стрілече - Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Кількість штурмів зі сторони окупантів була значно меншою, однак сьогодні дещо активізувались бойові дії на півночі Вовчанська та в районі Стариці. Але українські захисники стоять на заваді ворогу, намагаються не дати противнику вклинитися вглиб оборони