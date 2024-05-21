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Росіяни активізували спроби наступу в районі Вовчанська та Стариці - Волошин

Росіяни активізували спроби наступу в районі Вовчанська та Стариці - Волошин

Київ • УНН

 • 21022 перегляди

Окупанти активізували наступальні спроби в районі Вовчанська і стариці на півночі Харківської області, проте українським силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в напрямку Стрілечне-глибоке і не допустити прориву оборони противника.

Окупанти активізували спроби наступу в районі Вовчанська та Стариці, що на півночі Харківщини. У напрямку Стрілече - Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Наразі ситуація на півночі Харківщини наступна, що російські загарбники вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Наші захисники стали на заваді атаці в напрямку населеного пункту Слобожанський. Також тривають активні штурмові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариця. Ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська та Стариця

- сказав Волошин.

Він зазначив, що росіяни проводять штурми, поєднуючи їх з авіаційними ударами.

У напрямку Стрілече - Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Кількість штурмів зі сторони окупантів була значно меншою, однак сьогодні дещо активізувались бойові дії на півночі Вовчанська та в районі Стариці. Але українські захисники стоять на заваді ворогу, намагаються не дати противнику вклинитися вглиб оборони

- додав Волошин.

Нагадаємо

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, близько 100 осіб у Вовчанську були захоплені російськими військами, і їм не дозволили евакуюватися під загрозою розстрілу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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