россияне активизировали попытки наступления в районе Волчанска и старицы-Волошин

Оккупанты активизировали попытки наступления в районе Волчанска и старицы, что на севере Харьковщины. В направлении Стрелече - глубокое Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Детали

Сейчас ситуация на севере Харьковщины следующая, что российские захватчики уже 10 лет проводили штурмовые действия с целью захвата наших оборонительных рубежей. Наши защитники помешали атаке в направлении населенного пункта Слобожанский. Также продолжаются активные штурмовые действия на севере Волчанска и в районе Старица. Враг не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска и Старица - сказал Волошин.

Он отметил, что россияне проводят штурмы, совмещая их с авиационными ударами.

В направлении Стрелече - глубокое Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Количество штурмов со стороны оккупантов было значительно меньше, однако сегодня несколько активизировались боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы. Но украинские защитники стоят на пути врагу, стараются не дать противнику вклиниться вглубь обороны - добавил Волошин.

Напомним

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.