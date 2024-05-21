Синєгубов: 100 людей, які залишились у Вовчанську росіяни фактично взяли в полон

У місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей; зс рф не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Ми продовжуємо заходи з евакуації. Всього евакуйовано 10 700 людей на Вовчанському напрямку. І за нашою інформацію у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, які росіяни фактично взяли в полон і під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію

За його словами, як тільки буде можливість будуть проведені заходи по евакуації у Вовчанську.

По прикордонню, де зараз проходять бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. В перші дні заходу росіян на територію Харківської області, по всім населеним пунктам перебувало приблизно біля 30 людей. Їхню долю ми будемо з’ясовувати вже після звільнення територій