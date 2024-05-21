Синєгубов: 100 людей, які залишились у Вовчанську росіяни фактично взяли в полон
Київ • УНН
За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації, близько 100 осіб у Вовчанську були захоплені російськими військами, і їм не дозволили евакуюватися під загрозою розстрілу.
У місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей; зс рф не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Ми продовжуємо заходи з евакуації. Всього евакуйовано 10 700 людей на Вовчанському напрямку. І за нашою інформацію у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, які росіяни фактично взяли в полон і під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію
За його словами, як тільки буде можливість будуть проведені заходи по евакуації у Вовчанську.
По прикордонню, де зараз проходять бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. В перші дні заходу росіян на територію Харківської області, по всім населеним пунктам перебувало приблизно біля 30 людей. Їхню долю ми будемо з’ясовувати вже після звільнення територій
Також Синєгубов розповів, що відбувається примусова евакуація дітей-сиріт. Із 123-ох таких дітей, вони вивезли 66 і евакуація продовжується.
Нагадаємо
57-річний екс-мер Балаклії погодився співпрацювати з російськими окупантами під час тимчасової окупації міста і передав їм населений пункт, у зв'язку з чим йому були пред'явлені звинувачення в державній зраді.