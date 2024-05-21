Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

В городе Волчанск осталось около 100 человек; ВС рф не выпускают их на эвакуацию, они фактически в плену. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Мы продолжаем мероприятия по эвакуации. Всего эвакуировано 10 700 человек на Волчанском направлении. И по нашей информации в городе Волчанск находится 100 человек, которые россияне фактически взяли в плен и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию - говорит Синегубов.

По его словам, как только будет возможность будут проведены мероприятия по эвакуации в Волчанске.

По приграничью, где сейчас проходят боевые действия, мы вывезли почти всех людей. В первые дни захода россиян на территорию Харьковской области, по всем населенным пунктам находилось примерно около 30 человек. Их судьбу мы будем выяснять уже после освобождения территорий - сказал он.

Также Синегубов рассказал, что происходит принудительная эвакуация детей-сирот. Sp 123-ох таких детей, они вывезли 66 и эвакуация продолжается.

Напомним

57-летний экс-мэр Балаклеи согласился сотрудничать с российскими оккупантами во время временной оккупации города и передал им населенный пункт, в связи с чем ему были предъявлены обвинения в государственной измене.