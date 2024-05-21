На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

С начала текущих суток, 21 мая, на фронте зафиксировали 86 боевых столкновений. враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что больше всего столкновений произошло в полосах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника.

На Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. Продолжаются бои в районах Волчанска и старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три – на Белый Колодец. ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят враг в огневое поражение.

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На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонительные рубежи. И в дальнейшем продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений текущих суток возросло до десяти. Украинские воины продолжают отбивать вражеский штурм в районе населенного пункта Клещиевка. Враг успеха не имеет.

На Покровском направлении идут бои на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также прогресс. Всего враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

В настоящее время работник потерял здесь в общей сложности 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности уничтожены ЗРК " Куб " и МТЛБ, повреждены один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян - рассказали в Генеральном штабе.

Также сегодня ВСУ отбили шесть российских атак на Времовском направлении. Там оккупанты пытались продвинуться в направлении села Старомайорское.

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На Приднепровском направлении Российские террористы нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три кабы.

Остальные направления, как заявили в Генштабе, не имеют существенных изменений в обстановке.

Украинские воины держат врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры по выделению средств огневого поражения - отмечают в Генштабе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление , а также Краматорское и Кураховское остаются чрезвычайно сложными, где продолжается больше всего боев. На Харьковщине Силы обороны уничтожают оккупанта.

В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"