На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  94070 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  93379 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  104278 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  104053 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  188085 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131355 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198687 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183074 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191575 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  408492 просмотра

На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.

Война •   •  7387 просмотра
На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления остаются крайне сложными с интенсивными боями, в то время как украинские силовики успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области.

Война •   •  10339 просмотра
Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры

Неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры на Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф надписью" Нам нужны выборы".

Общество •   •  8976 просмотра
В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры

Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Аль-Судани принять участие в саммите мира, обсудил послевоенное восстановление, энергетическое сотрудничество и договорился об укреплении двусторонних торговых связей.

Война •   •  11090 просмотра
Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

россияне активизировали попытки наступления в районе Волчанска и старицы-Волошин

Оккупанты активизировали наступательные попытки в районе Волчанска и старицы на севере Харьковской области, однако украинским силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в направлении стрелково-глубокое и не допустить прорыва обороны противника.

Общество •   •  10468 просмотра
россияне активизировали попытки наступления в районе Волчанска и старицы-Волошин

Обсудили саммит мира и евроатлантическое будущее Украины: Кулеба провел разговор с главой МИД Исландии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Исландии Тардис Коллбрунн предстоящий Глобальный мирный саммит в Швейцарии и евроатлантическое будущее Украины.

политика •   •  10980 просмотра
Обсудили саммит мира и евроатлантическое будущее Украины: Кулеба провел разговор с главой МИД Исландии

Зеленский поздравил молодых ученых с профессиональным праздником и отметил государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с молодыми учеными, поздравил их с профессиональным праздником, вручил государственные награды и обсудил стратегию правительства по поощрению молодых ученых оставаться в Украине и работать на ее развитие и восстановление после войны.

Общество •   •  11188 просмотра
Зеленский поздравил молодых ученых с профессиональным праздником и отметил государственными наградами

Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн

Более 57 000 украинцев получили более 11 миллиардов гривен на ремонт и приобретение жилья в рамках программы "Восстановление", при этом 2800 семей уже приобрели жилье, а из Фонда борьбы с последствиями вооруженной агрессии на продолжение программы было выделено 428 миллионов гривен.

Экономика •   •  10017 просмотра
Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн

Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: обсудили сотрудничество и проекты в энергетике

В ходе телефонного разговора Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Алиевым региональную безопасность, двустороннее сотрудничество в энергетической, торговой и других сферах.

Экономика •   •  12186 просмотра
Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: обсудили сотрудничество и проекты в энергетике

Масштабный пожар на столичном СТО: спасатели пытаются обуздать пламя

В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные шины и перекинулись на деревья и прилегающее здание станции технического обслуживания на площади 500 квадратных метров.

Киев •   •  11454 просмотра
Масштабный пожар на столичном СТО: спасатели пытаются обуздать пламя