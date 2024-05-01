Українські воїни витримали та відбили 100 штурмів росіян, найбільше на Авдіївському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
У середу на українському фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, найінтенсивніше - на Авдіївському напрямку, де українські захисники відбили 33 обстріли. Також росіяни пожвавили наступальні дії на Куп'янському напрямку, там у середу відбулось 11 бойоивх зіткнень..
На українському фронті у середу відбулось понад сто бойових зіткнень. Найінтенсивніше загарбники штурмували Авдіївський напрям. Там наші захисники відбили 33 атаки окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.
Протягом доби зафіксовано 100 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
На Куп’янському напрямку окупанти трохи пожвавили штурмові дії. У середу наші бійці відбили 11 атак біля Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Берестового й Копанки Харківської області, а також поблизу Стельмахівки на Луганщині.
На Лиманському напрямку Сили оборони дали відсіч ворогу 9 разів. Армійці рф намагались пробити українську оборону поблизу Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, та Тернів на Донеччині.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 російських штурмів в районі Білогорівки Луганської області, а також поблизу Верхньокам’янського, Спірного й Нового на Донеччині.
На Авдіївському напрямку наші оборонці витримали й дали гідну відсіч ворогу у 33 атаках. За підтримки авіації, ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів біля Калинового, Архангельського, Прогресу, Очеретиного, Соколу, Соловйова, Новопокровського, Семенівки, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Первомайського.
Сили оборони відбили понад 60 атак росіян на Авдіївському та Бахмутському напрямках - Генштаб 01.05.24, 07:23 • 24981 перегляд
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог атакував двічі: біля Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку вкотре штурмував Кринки Херсонської області. Тут росіяни здійснили 5 невдалих штурмів.
Додатково
Крім того, впродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління ворога та по 7 районах зосередження особового складу противника.
А підрозділами ракетних військ й артилерії уразили 1 пункт управління БпЛА росіян та 1 район зосередження особового складу противника.