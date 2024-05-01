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Сили оборони відбили понад 60 атак росіян на Авдіївському та Бахмутському напрямках - Генштаб

Сили оборони відбили понад 60 атак росіян на Авдіївському та Бахмутському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 24981 перегляди

За минулу добу українські війська відбили 122 ворожі атаки на різних напрямках, тоді як російські війська завдали 8 ракетних ударів, 61 авіаудар та 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, повідомляє УНН

Деталі

Як повідомляється, на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами було відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та  Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони, як повідомляється, продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Зеленський провів наради з Сирським та Умєровим: про що говорили 30.04.24, 21:06 • 36966 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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