Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские войска отбили 122 вражеские атаки на разных направлениях, тогда как российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 61 авиаудар и 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, сообщает УНН.
Детали
Как сообщается, на Купянском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 21 атаку, осуществленную противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами было отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Спирное, Новый, Клищеевка, Андреевка, и Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны, как сообщается, продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.
В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, ночью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 разведывательных БпЛА противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
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