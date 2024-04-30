Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с Главкомом, и Министром обороны по ситуации на фронте, наступательных действий оккупанта и наших действий. Глава государства проинформирован, что необходимо украинским воинам для того, чтобы сорвать российские замыслы и достичь поставленных задач на поле боя. Некоторыми деталями этих разговоров он поделился в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

было в течение дня много совещаний именно на военную тематику - по ситуации на фронте, наступательных действий оккупанта и наших действий - и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад Главкома Александра Сырского, еще отдельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами. - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо существенное ускорение поставок, чтобы усилить возможности наших воинов.

"На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива - наша ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому и каждой, кто помогает Силам обороны. - отметил Президент.

Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Глава государства отметил, что особых результатов удалось достичь в отношении дронов. Однако Украина рассчитывает на поддержку союзников.

Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов - это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где-либо на оккупированной территории, а также в нашей силе - в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском... На юге государства. Всюду, где Россия давит, и где мы ее должны вытеснить. И также всюду, где могут быть новые ударные угрозы. - поделился Президент.

Также Зеленский кратко проинформировал о содержании доклада Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые он также заслушал сегодня. Он сообщил, что во время совещания они обсудили детали по поставкам оружия и снарядов, и соответствующей работы с партнерами. Также Премьер-министр отчитался о переговорах по этому поводу и о реализации решений.

Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль