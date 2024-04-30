Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником и поименно поблагодарил тех бойцов ГПСУ, которые проявили себя в защите Украины и государственных границ в последнее время. Он также отметил эффективность ведомства в целом, и подчеркнул необходимость расширять эту структуру. Об этом в вечернем видеообращении к украинцам заявил Владимир Зеленский, передает УНН.

Хочу особо отметить подразделения и воинов нашей Государственной пограничной службы Украины, которые именно в эти дни и недели проявили себя в боях.Луганский пограничный отряд, бригада "Месть", и особенно - сержант Антон Кириллов, старший сержант Василий Лускив и старший лейтенант Сергей Незговоров. Спасибо, ребята! Донецкий пограничный отряд: солдаты Ярослав Федоренко и Денис Яблинский, старший солдат Олег Зимирский. Спасибо! Юг нашего государства - воины Херсонского пограничного отряда: солдат Сергей Троценко, сержант Юрий Швец и старший сержант Антон Канивец. Спасибо! Бердянский пограничный отряд - особенно сержант Дмитрий Мануилов и старший лейтенант Сергей Перетятко. Молодцы! Наши воины пограничной службы из подразделений Морской охраны. Спасибо всем вам! А особенно заслуживают благодарности матрос Артам Назаренко, старший матрос Валерий Луценко, главный старшина Юрий Петрик и лейтенант Антон Конученко. Также Черниговский пограничный отряд, воины которого воюют на Новопавловском направлении - и действительно результативно. Солдат Анатолий Романченко, штаб-сержант Константин Мельничук и главный сержант Денис Бортный. Спасибо вам за храбрость, ребята, и всем вашим побратимам!" - перечислил Президент.

Также Зеленский отметил, что накануне подписал указы о награждении пограничников государственными наградами и орденами.

Президент также напомнил, что накануне он подписал указ о расширении штата Госпогранслужбы, и подчеркнул, что это является признанием их профессионализма и необходимости в защите нашего государства.

Подписал закон Украины об увеличении штатной численности Государственной пограничной службы - это награда государством вашей эффективности, воины, в защите Украины, нашей независимости, жизни наших людей. Действительно эффективные структуры в наших Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашего войска. - отметил Зеленский.

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Напомним

Утром Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями работы Государственной пограничной службы Украины, поздравив пограничников с профессиональным днем.