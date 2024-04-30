"Не лише захищають державний кордон": Зеленський поділився світлинами роботи українських прикордонників
Київ • УНН
Президент Зеленський привітав українських прикордонників з професійним святом, високо оцінивши їхній захист держави та народу разом з іншими силовими структурами та висловивши переконання, що незабаром вони будуть спокійно працювати на всіх суверенних кордонах.
Президент України Володимир Зеленський поділився світлинами роботи Державної прикордонної служби України, привітавши прикордонників із професійним днем, пише УНН.
Наші воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту. Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити.
Він подякував "кожному й кожній, усьому складу Державної прикордонної служби за захист, самовідданість, за гідну службу". "З професійним днем – Днем прикордонника України!" - підсумував Глав держави.
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