"Не лише захищають державний кордон": Зеленський поділився світлинами роботи українських прикордонників

Президент України Володимир Зеленський поділився світлинами роботи Державної прикордонної служби України, привітавши прикордонників із професійним днем, пише УНН.

Наші воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту. Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити.