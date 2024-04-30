"Не только защищают государственную границу": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пограничников

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями работы Государственной пограничной службы Украины, поздравив пограничников с профессиональным днем, пишет УНН.

Наши воины-пограничники не только защищают государственную границу, но и вместе со всеми Силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей на разных направлениях фронта. Верим, что будет такое время, когда украинские пограничники будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. Делаем все, чтобы это время приблизить.