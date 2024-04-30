Зеленський подякував прикордонникам за захист України й оголосив про розширення штату ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом та поіменно подякував тим бійцям ДПСУ, які проявили себе узахисті України й державних кордонів останнім часом. Він також відзначив ефективність відомства загалом, й наголосив на необхідності розширювати цю структуру. Про це у вечірньому відеозверненні до українців заявив Володимир Зеленський, передає УНН.

Хочу особливо відзначити підрозділи та воїнів нашої Державної прикордонної служби України, які саме цими днями й тижнями проявили себе в боях.Луганський прикордонний загін, бригада "Помста", і особливо – сержант Антон Кирилов, старший сержант Василь Лусків та старший лейтенант Сергій Незговоров. Дякую, хлопці! Донецький прикордонний загін: солдати Ярослав Федоренко та Денис Яблінський, старший солдат Олег Зімірський. Дякую! Південь нашої держави – воїни Херсонського прикордонного загону: солдат Сергій Троценко, сержант Юрій Швець і старший сержант Антон Канівець. Дякую! Бердянський прикордонний загін – особливо сержант Дмитро Мануілов та старший лейтенант Сергій Перетятко. Молодці! Наші воїни прикордонної служби з підрозділів Морської охорони. Дякую всім вам! А особливо заслуговують вдячності матрос Артам Назаренко, старший матрос Валерій Луценко, головний старшина Юрій Петрик та лейтенант Антон Конученко. Також Чернігівський прикордонний загін, воїни якого воюють на Новопавлівському напрямку – і справді результативно. Солдат Анатолій Романченко, штаб-сержант Костянтин Мельничук та головний сержант Денис Бортний. Дякую вам за хоробрість, хлопці, та всім вашим побратимам!"

Також Зеленський зазначив, що напередодні підписав укази про відзначення прикордонників державними нагородами та орденами.

Президент також нагада, що напередодні він підписав указ про розширення штату Держприкордонслужби, й наголосив, що це є визнанням їх фаховості та необхідності в захисті нашої держави.

Підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби – це відзнака державою вашої ефективності, воїни, в захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Дійсно ефективні структури у наших Силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування і поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська.