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Зеленський провів наради з Сирським та Умєровим: про що говорили

Зеленський провів наради з Сирським та Умєровим: про що говорили

Київ • УНН

 • 36966 перегляди

Президент Зеленський провів зустрічі, присвячені ситуації на фронті, російському наступу та діям України, спрямованим на зрив російських планів і досягнення цілей, обговорив питання постачання зброї та координації з партнерами для посилення спроможностей українських військ.

Президент України Володимир Зеленський провів наради із Головкомом, та Міністром оборони щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта й наших дій. Глава держави поінформований, що необхідно українським воїнам  для того, аби зірвати російські задуми та досягти поставлених завдань на полі бою. Деякими деталями цих розмов він поділився у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами.

– розповів Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що Україні конче потрібно суттєве прискорення постачання, аби посилити можливості наших воїнів.

"На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – наша ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони.

– зазначив Президент.

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Глава держави відзначив, що особливих результатів вдалося досягти щодо дронів. Однак Україна розраховує підтримку союзників.

Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози.

– поділився Президент.

Також Зеленський коротко поінформував про зміст доповіді Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, які він також заслухав сьогодні. Він повідомив, що під час наради вони обговорили деталі щодо постачання зброї та снарядів, й відповідної роботи з партнерами. Також Премʼєр-міністр прозвітував про перемовини щодо цього й про реалізацію рішень.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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