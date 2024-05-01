Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб

На украинском фронте в среду состоялось более ста боевых столкновений. Интенсивнее всего захватчики штурмовали Авдеевское направление. Там наши защитники отбили 33 атаки оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 100 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении оккупанты немного оживили штурмовые действия. В среду наши бойцы отбили 11 атак возле Ивановки, Кисловки, Котляровки, Берестового и Копанки Харьковской области, а также вблизи Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении Силы обороны дали отпор врагу 9 раз. Армейцы рф пытались пробить украинскую оборону вблизи Грековки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, и Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 российских штурмов в районе Белогоровки Луганской области, а также вблизи Верхнекаменского, Спирного и Нового в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники выдержали и дали достойный отпор врагу в 33 атаках. При поддержке авиации, враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей у Калинового, Архангельского, Прогресса, Очеретино, Сокола, Соловьева, Новопокровского, Семеновки, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Первомайского.

Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг атаковал дважды: возле Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в очередной раз штурмовал Крынки Херсонской области. Здесь россияне совершили 5 неудачных штурмов.

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Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага и по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделениями ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления БпЛА россиян и 1 район сосредоточения личного состава противника.