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Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб
В среду на украинском фронте произошло более 100 боевых столкновений, наиболее интенсивно - на Авдеевском направлении, где украинские защитники отразили 33 обстрела. Также россияне оживили наступательные действия на Купянском направлении, там в среду состоялось 11 боевых столкновений.
В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ
Протестующие в Тбилиси выступили против закона об иностранных агентах, что привело к столкновениям, во время которых полиция применила перцовый баллончик, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.
На Закарпатье открылся 19-й в Украине Центр рекрутинга армии - Минобороны
В Ужгороде, Закарпатская область, открылся новый, 19-й по счету, Центр комплектования Вооруженных Сил Украины, который будет предоставлять информацию и поддержку при вступлении в ряды Вооруженных Сил Украины.
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13
В результате российского авиаудара по Золочеву Харьковской области были ранены 13 человек, в том числе 6 мужчин, 6 женщин и 11-летний мальчик.
Нетаньяху встретился с Блинкеном: Премьер-министр Израиля отверг предложение прекратить войну с ХАМАС, как часть соглашения об освобождении заложников
Нетаньяху отверг прекращение войны с ХАМАС как часть потенциальной сделки об освобождении заложников, настаивая на свержении ХАМАС и продолжении операции в Рафахе, несмотря на оппозицию США.
Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента контрразведки СБУ
Президент Зеленский уволил Илью Витюка, главу контрразведки Службы безопасности Украины. Что известно о Витюке и что могло стать причиной увольнения.
Согласовали финальные штрихи: Зеленский о подготовке к Глобальному саммиту мира
Зеленский заявил, что сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Глобальном саммите мира было как можно больше лидеров и стран.
В Германии сожгли дачный домик главы Rheinmetall за поставки оружия Украине - СМИ
Левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог дома генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив немецкую оружейную компанию в наживе на войне в Украине.
Армейцы рф ударили 10 дронами-камикадзе по Никопольщине: повреждены дома, медучреждение, инфраструктура - ОВА
Сегодня россияне атаковали Никопольский район, применив 10 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив жилые дома, медицинское учреждение, инфраструктуру и вызвав ранения.
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали
Президент Зеленский сменил руководство областных управлений СБУ, назначив новых руководителей в Днепропетровской, Закарпатской, Волынской и Николаевской областях.