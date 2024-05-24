Окупанти просунулися вперед біля Очеретиного, бої точаться у кількох населених пунктах - DeepState
Київ • УНН
За даними DeepState, ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного, в той час як бої тривають у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Умані та Красногорівці.
На фронті рф просунулася поблизу Очеретиного. Тривають бої у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Очеретиного. Тривають бої у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що війська ворога просунулися в районі Часового Яру.
Окупанти просунулися поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Красногорівки - DeepState23.05.24, 05:00 • 21038 переглядiв