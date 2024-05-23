Окупанти просунулися поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Красногорівки - DeepState
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями, російські війська просунулися в районі Часового Яру, Кліщіївки та Красногорівки.
На передовій рф просунулася біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці
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Нещодавно речник ОСУВ "Хортиця" поінформував, що ворожі війська продовжили атакувати Часів Яр, але українські захисники відбили атаки. Основна ціль агресора - зайняти стратегічні висоти для артилерійського обстрілу сусідніх міст.
Волошин: ворог не полишає спроб штурмувати Часів Яр19.05.24, 11:56 • 26387 переглядiв