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Волошин: ворог не полишає спроб штурмувати Часів Яр

Волошин: ворог не полишає спроб штурмувати Часів Яр

Київ • УНН

 • 26387 перегляди

російські війська продовжують атакувати Часів Яр з метою захоплення стратегічних висот для артилерійського обстрілу сусідніх міст, але українські захисники успішно відбивають атаки.

російські війська продовжують атакувати Часів Яр, але українські захисники відбивають атаки. Основна ціль агресора — зайняти стратегічні висоти для артилерійського обстрілу сусідніх міст. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Стосовно Часового Яру, ситуація наступна, що ворог не припиняє спроб штурмувати і проводити активні бойові дії якраз саме на тому напрямку. Вчора якраз на тому напрямку ворог вирішив піти в атаку на позиції наших захисників

 - каже Волошин.

Він зазначає, що вчора ворог тоді задіяв близько 20 одиниць бронетехніки, але завдяки спільним діям всіх підрозділів Сил оборони було, штурм було відбито, колону техніки було знищено та частково ворога було взято в полон.

Мета ворога на того напрямку незмінна - це вийти на територію, якраз зайняти панівні висотки, на яких знаходиться місто Часів Яр і вийти далі, щоб обстрілювати Костянтинівку, Дружківку і інші населені пункти

- зазначив речник.

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що на Харківському напрямку українські війська частково стабілізували ситуацію, попри складні обставини. Особливо активні бої йдуть у місті Вовчанськ. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
chasiv-yarЧасів Яр
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