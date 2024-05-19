Волошин: ворог не полишає спроб штурмувати Часів Яр

російські війська продовжують атакувати Часів Яр, але українські захисники відбивають атаки. Основна ціль агресора — зайняти стратегічні висоти для артилерійського обстрілу сусідніх міст. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Стосовно Часового Яру, ситуація наступна, що ворог не припиняє спроб штурмувати і проводити активні бойові дії якраз саме на тому напрямку. Вчора якраз на тому напрямку ворог вирішив піти в атаку на позиції наших захисників

Він зазначає, що вчора ворог тоді задіяв близько 20 одиниць бронетехніки, але завдяки спільним діям всіх підрозділів Сил оборони було, штурм було відбито, колону техніки було знищено та частково ворога було взято в полон.

Мета ворога на того напрямку незмінна - це вийти на територію, якраз зайняти панівні висотки, на яких знаходиться місто Часів Яр і вийти далі, щоб обстрілювати Костянтинівку, Дружківку і інші населені пункти